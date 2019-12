Transport : un premier samedi de vacances de Noël dans la galère pour les voyageurs

Les vacances de Noël débutent ce 21 décembre 2019. Et pourtant, dans les gares, les passagers sont très peu nombreux. Avec la grève, les TER sont quasi-inexistants. Ainsi, le voyage s'annonce long et pénible pour les trajets qui nécessitent une correspondance. Les voyageurs ont dû se débrouiller pour arriver à destination avec leurs propres moyens. A Montpellier, nombreux sont ceux qui ont essayé d'échanger ou de se faire rembourser leur billet en gare.



