Transports en commun : les bus en cours de désinfection

Conformément au décret et aux directives d'Île-de-France Mobilités, les bus du groupe Transdev doivent d'être désinfectés une fois par jour. L'opération est en cours à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Un produit virucide est pulvérisé dans les véhicules dans le but d'assainir les surfaces potentiellement infectées.



