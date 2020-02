Troncation des mots, un phénomène qui se tend ?

À la fin des vacances, les enfants parlent déjà d'"exam", de "compet'" ou de "bac". À l'écoute de leurs conversations, les parents sont parfois perdus. Lorsque l'on tronque, on retire souvent les dernières syllabes d'un mot, c'est ce qu'on appelle "une apocope". Celle-ci est issue du langage des bagnards de Brest vers 1830, reprise par les gardiens et les policiers. Et puisque la troncation des mots est tellement importante, elle s'applique maintenant avec le verlan de nos jours.



