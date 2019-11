Uber privé de licence à Londres : la France pourrait-elle prendre une telle décision ?

La plateforme de réservation de voiture avec chauffeur Uber va-t-elle être chassée des villes européennes ? L'autorité des transports britannique vient de lui supprimer sa licence pour la ville de Londres. Une faille de sécurité aurait permis à des chauffeurs non autorisés d'assurer au moins 14 000 courses. De telles fraudes pourraient-elles exister dans l'Hexagone ? La France pourrait-t-elle faire de même ?



