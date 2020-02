Un an après l’incendie meurtrier du 16ème arrondissement parisien, que sont devenus les habitants ?

C'était il y a un an. Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, un incendie criminel ravageait un immeuble de la rue Erlanger dans le 16ème arrondissement de Paris. L'incendie le plus meurtrier depuis quinze ans dans la capitale. Un bilan terrible : dix morts et quatre-vingt-seize blessés. De nombreuses familles ont perdu leur logement et un pan entier de leur vie. Que sont devenus les rescapés ? Nos journalistes sont revenus sur place.



