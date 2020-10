Un cluster de Covid-19 dans un Ehpad à Arles

Toute la matinée de ce mardi, les pompiers ont testé les résidents et le personnel de cette maison de retraite d'Arles. Depuis le 2 octobre dernier, 33 cas de Covid-19 ont été découverts dont 21 résidents et douze salariés. Un résident centenaire est décédé vendredi dernier. Une situation qui inquiète les familles des pensionnaires, car elles ne peuvent plus rendre visite à leur proche. A la fenêtre, le personnel soignant tente de les rassurer.



Face à la situation, de nouveaux soignants sont arrivés en renfort. De son côté, la direction de l'établissement ne sait pas comment le virus a commencé à circuler à l'intérieur. En tout cas, celle-ci a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité sanitaire depuis le début du mois. Les nouveaux résultats des tests du personnel et des résidents seront connus dans 48 heures. Les visites, elles, pourront reprendre quand il n'y aura plus aucun cas dans l'établissement.



