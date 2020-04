Un couple confiné dans une école à Brive-la-Gaillarde

Depuis plus d'un mois, l'école élémentaire de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ne vit plus au rythme des enfants. Une situation qui change énormément le quotidien de Jean-Louis et de Marie Christine qui vivent dans l'établissement. A l'heure de la récréation, les 170 élèves leur manquent beaucoup. Avec tout l'espace à leur disposition, ils n'ont pas à se plaindre. Néanmoins, ils sont impatients de retrouver une vie normale.



