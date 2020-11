Un drôle de confinement qui ne ressemble pas au premier

À Metz, les magasins ont beau être fermés. Il y a du monde dans les rues, sur la route et devant les lycées. "Les distances ne sont pas toujours présentes, notamment dans les cantines où on ne peut pas les supprimer", témoigne une lycéenne. Depuis le reconfinement, sa mère préfère venir la chercher en voiture. "Ils sont tellement agglutinés dans les bus le matin et le soir que moi, je préfère venir la chercher et la ramener à la maison", dit-elle. Pour de nombreux passants, ce confinement n'en a que le nom. "Il faudrait qu'on soit tous confiné, sinon on n'arrive pas à s'en sortir", dit un piéton.



En Île-de-France, des contrôles ont lieu. Mais sont-ils suffisants ? Et aux heures de pointe, les transports en commun sont toujours fréquentés à plus de 50% par rapport à la normale. "Il y avait énormément de personnes à 8 h 15 du matin. Je trouvai que c'était un peu curieux qu'il y ait autant de monde qui travaille alors qu'on est censé travailler à distance", déclare une femme. Tout le monde semble avoir une bonne excuse dans les rues.



À la campagne, le reconfinement semble plus facile à respecter, mais pas à supporter. "Quand vous causez avec les gens, ils sont impactés psychologiquement. Ils ne sont pas bien quand même", explique un habitant.



Une chose est certaine, la circulation automobile est en chute. On constate qu'il y a 4 fois moins d'embouteillage en Île-de-France à que d'habitude.