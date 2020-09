Un épisode cévenol en cours dans le Gard : le point sur la situation

Les autorités appellent à la plus grande vigilance en cette nuit de samedi. Si les précipitations se sont calmées, un deuxième épisode cévenol, un peu moins intense que celui de ce matin, est attendu dans le Gard. Mais il risque de toucher les mêmes secteurs. Pendant l'accalmie de cet après-midi, les pompiers ont pu multiplier les mises en sécurité des habitants. Cinq hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie ont patrouillé dans la zone. Le point avec Élise Stern, notre correspondante sur place.



