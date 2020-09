Un foyer de contamination découvert dans un Ehpad de l'Aveyron

Dans l'Ehpad de Sévérac-le-Château (Aveyron), 43 résidents et onze membres du personnel ont été testés positifs au COVID-19. Une ampleur qui surprend et qui inquiète les habitants du village interrogés dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pour l'instant, les causes de cette contamination sont encore inconnues car la propagation a été très rapide, d'autant plus que les patients présentaient des symptômes légers. Pour venir en aide à l'établisement, la mairie va mettre en place une réserve citoyenne.