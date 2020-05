Un peu moins de convivialité dans les cantines scolaires

À Tarbes (Hautes-Pyrénées), la cantine n'est plus un espace de liberté comme les écoliers l'ont connu. Avant d'y aller, le lavage des mains est obligatoire tout en respectant la distanciation sociale. Avec des règles strictes, l'ambiance est beaucoup moins conviviale. En effet, les enfants mangent seuls à leur table et ne se parlent plus entre eux. Comment vivent-ils cette situation ?



