Un prêche sur le meurtre de Samuel Paty lors de la prière du vendredi des musulmans

A Bordeaux (Gironde) comme partout dans le pays, la communauté musulmane est horrifiée par la mort de Samuel Paty, mais aussi par le geste d'un meurtrier que les musulmans qualifient de "fou". Pour certains d'entre eux, l'individu qui a tué le professeur ne connaît même pas la vraie religion. "Ce n'est pas l'islam qu'il faut combattre mais le fanatisme" disent-ils. Quoi qu'il en soit, ils voudraient que l'islam soit vu par tous comme une religion de tolérance.



A Cenon, dans la périphérie de Bordeaux, l'imam Mahmoud Doua se prépare à accueillir les fidèles pour la prière du vendredi. Dans son bureau, le coran et un ouvrage sur la laïcité sont posés côte à côte. Pour lui, on peut rire des religions. Son prêche de ce jour sera destiné aux jeunes qui viennent pendant les vacances. En touchant au symbole de la République, à savoir l'enseignement, "on a atteint le sommet de l'inacceptable", a-t-il précisé. Il voudrait dire aux musulmans de ne pas laisser les radicaux parler à leur place.



