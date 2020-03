Un protocole de bonne conduite pour garder les marchés ouverts

Pour aider les agriculteurs, la FNSEA et la Fédération nationale des maraîchers ont mis en place un protocole de bonne conduite afin qu'ils puissent ouvrir leur marché malgré les interdictions. Une mesure validée par le gouvernement qui permet aux maires de plaider leur cause auprès des préfectures. A Toulouse (Haute-Garonne), le marché des Pradettes a pu ouvrir ce samedi matin grâce à ce protocole. Sur place, des mesures sanitaires strictes doivent être respectées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.