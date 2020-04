Un ramadan à l'épreuve du confinement

De nombreux musulmans se préparent à vivre un ramadan particulier à cause du confinement. Les mosquées, comme tous les autres lieux de culte, sont fermées. Il n'y aura ni prière collective, ni grande table réunissant toute la famille. Cependant, il n'est pas question de renoncer pour autant au partage et à tous ces petits plaisirs sucrés. Au moment de l'iftar ou la rupture du jeûne, une valeur sera encore à l'honneur cette année : la solidarité.



