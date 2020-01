Un réveillon magique à la montagne

Pour fêter le Nouvel An, chacun a ses préférences. Certains ont choisi de fuir les cotillons pour se réfugier à la montagne. Feu de joie, fondue, chanson et danse sont au programme, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment magique qui restera gravé dans la mémoire de chacun.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.