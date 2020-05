Un "super-radar" en test sur l’A15

Un "super-radar" est actuellement en phase de test sur l'A15 entre l'Île-de-France et la Normandie. Plus discret, il sera déployé en ville et ses fonctions seront exactement les mêmes que celles des radars tourelle. Il flashera d'abord les excès de vitesse et les non-respects des feux tricolores. Et à terme, il pourra détecter le franchissement d'une ligne blanche, l'absence de ceinture de sécurité dans l'habitacle ou encore l'utilisation du téléphone portable au volant. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.