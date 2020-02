Un travail à l'usine comme thérapie à son handicap

S'insérer et progresser grâce au travail. C'est toute la philosophie de cet équipementier automobile à Mans. Les ouvriers de cette usine sont plus lents que la moyenne. Ils ont des difficultés plus importante de concentration, parfois des troubles du langage et de lecture, car tous ont un handicap mental plus ou moins lourd. Et tous trouvent dans leur travail un cadre et une considération qui les aident à progresser.



