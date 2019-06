VIDÉO - Un vétéran du D-Day vient réclamer sa Légion d'honneur à Emmanuel Macron

"On lui a dit qu'il recevrait la Légion d'honneur mais il ne l'a jamais reçue, et ça le tracasse fortement", a commencé la compagne de l'ancien soldat, en s'adressant au président de la République. "On a pris des engagements à son égard ?" s'interroge le chef de l'Etat. "En 2016, on lui a dit qu'on lui remettrait, mais en fin de compte il n'a jamais rien eu", répète son interlocutrice.





Emmanuel Macron cherche alors du regard l'ambassadeur de la France au Royaume-Uni Jean-Pierre Jouyet et son chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck : "Alors, monsieur l'ambassadeur. Et l'amiral, aussi. Pardon, amiral, je vous embête. Ce monsieur - il est sourd - : on lui a dit qu'il recevrait la Légion d'honneur en 2016 et il ne l'a jamais reçue." Et de s'assurer auprès de la partenaire du vieux soldat : "C'est un vétéran de l'opération Overlord ? [...] Il faudrait peut-être prendre le nom..." Renseignement pris, le vétéran s'appelle Berie Joseph Billet, a indiqué l'Elysée à LCI, et il avait bien "été désigné pour recevoir la Légion d'honneur mais ne l'a jamais reçue."