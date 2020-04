Le covid-19, un virus créé en laboratoire ? De nombreux Français en sont persuadés

Chauve-souris ou pangolin, le coronavirus est d'origine naturelle, c'est une certitude. Plusieurs études l'ont prouvée. Son génome a été décortiqué par les scientifiques. Et pourtant, les rumeurs circulent et les documents complotistes pullulent sur Internet et les réseaux sociaux. Selon un sondage récent, le Covid-19 a été créé en laboratoire pour 26% des Français. C'est plus encore chez les partisans du Rassemblement national. La moitié estime que le virus est une création humaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.