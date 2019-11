Une battue organisée dans l'Yonne pour retrouver une pièce d’avion tombée en plein vol

Dans l'Yonne, des bénévoles, passionnés d'aviation pour la plupart, quadrillent une surface de 470 hectares, l'équivalent de 670 terrains de football. Ces 200 personnes ont répondu à l'appel du Bureau d'Enquêtes et d'analyses pour retrouver une pièce métallique, tombée d'un avion. Le BEA tente de comprendre l'explosion d'un réacteur A320 en plein vol, sans faire de blessés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.