VIDEO - Une centaine de cas de Covid-19 dépistés au village naturiste du cap d'Agde

"On est inquiet et on est prudent. Les gens ne respectent pas les gestes barrières, on ne sort pas du tout dans le village", explique ce vacancier. "Dès notre arrivée, on a vu que c'était trop à risque. Dans les bars, personne ne mettait de masque et la proximité était réduite", confirme son amie. Face à ces cas et aux accusations de laxisme dans cette gestion de la covid-19 dans le village, son gérant se défend. "On était surtout sur de l'information, de la sensibilisation et on n'a pas rendu ça obligatoire", détaille David Masella, directeur du village naturiste.