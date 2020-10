Une cérémonie d'hommage à la Sorbonne en présence de nombreux professeurs

Un hommage national au professeur Samuel Paty débutera place de la Sorbonne à Paris, à 19h30. Conformément à la volonté de la famille du défunt, ce dernier recevra la Légion d'honneur à titre posthume à huis clos. Emmanuel Macron arrivera donc un peu plus tôt sur les lieux.



L'arrivée du cercueil dans la cour de la Sorbonne se fera sous le titre "One" de U2. Des textes seront également interprétés par des proches, mais aussi des élèves. Environ 400 invités sont attendus dans la soirée, dont des personnalités politiques et des enseignants. Par ailleurs, deux écrans géants ont été installés sur place et au Panthéon pour le grand public.



