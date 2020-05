Une famille raconte sa première semaine de déconfinement

C'est un geste que Anissa et sa maman font tous les matins : prendre la température avant le départ pour l'école. Une habitude qu'il faut prendre, mais pas de quoi entamer l'enthousiasme de la petite fille qui a hâte de retrouver ses copines. "Travailler à l'école c'est mieux, parce qu'à la maison c'est compliqué", confie la fillette.



Le retour en classe est aussi une bonne nouvelle pour la mère célibataire. Pendant deux mois, elle a eu toutes les peines à devoir assurer les cours à domicile. Aujourd'hui, Karine retrouve son bureau et ses collègues avec un emploi du temps calqué sur celui de ses enfants.



Pour Djibril, l'aîné, le déconfinement n'a rien changé. Son lycée est toujours fermé. Mais les cours continuent à être dispensés en ligne. L'élève de première a laissé ses jeux vidéo et se prépare aux épreuves du bac. Il était confronté à sa professeure pour un oral blanc quand nous l'avions rencontré.



