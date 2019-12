Une Française fonde un cirque social en Afrique du Sud

Il y a 25 ans, Laurence Estève a créé une académie au Cap, en Afrique du Sud. Elle y accueille des élèves venus du plus grand bidonville du pays, blancs, noirs et métisses, pour leur enseigner les techniques du cirque. Elle s'est donc lancée le pari fou de monter une troupe multiraciale, qui semble gagné. Non seulement Laurence donne de l'avenir à des jeunes de la rue, mais le temps d'un spectacle, elle réussit à balayer les différences raciales.



