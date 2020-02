"Une histoire de fou" : à Antibes, le cauchemar administratif de Franca, 86 ans et privée de papiers

Née en 1934 à Gênes, en Italie, Franca Sini a vécu en France dès l'année suivante. Elle habite donc l'Hexagone depuis 85 ans. Mais depuis un an, cette retraitée d'Antibes (Alpes-Maritimes) se heurte aux services préfectoraux qui refusent de renouveler sa carte d'identité. Son passeport étant également périmé, elle se retrouve sans papiers. Et désemparée. "C'est une histoire de fou, explique-t-elle aux équipes de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Pourtant, sur mes papiers, c'est marqué 'nationalité française' : j'ai été française par le mariage".

L'administration lui demande un extrait d'acte de naissance, mais ses courriers à la mairie de Gênes restent sans réponse à ce jour. Une situation incompréhensible pour son fils, qui l'aide dans ses démarches : "Si demain elle tombe malade, comment on fait ? Il n'y a plus de carte vitale, plus rien puisqu'elle n'est plus française !"