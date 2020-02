Une minute pour comprendre : pourquoi le coronavirus fait-il baisser le prix du carburant ?

La baisse du prix de pétrole et de l'essence à la pompe est un effet de l'épidémie de coronavirus auquel on ne s'attendait pas du tout. Lundi soir, le prix du baril de pétrole était à 54 dollars. Il a baissé de 20% en à peine quelques mois. Comment expliquer le rapport entre le virus apparu en Chine et le prix de cette matière première ? Quelles conséquences sur les prix à la pompe dans notre pays ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.