Une nouvelle et immense serre tropicale au zoo de Beauval

Le "climat", les animaux, la flore... tout s'y rapporte à l'environnement tropical. Un dôme gigantesque de 10 000 m² de superficie et 40 mètres de hauteur a été aménagé pour recevoir une serre tropicale. Celle-ci a pris place en plein cœur du zoo de Beauval et a été inaugurée à l'occasion de ses 40 ans. Ayant un but pédagogique, ce dôme abrite des centaines d'espèces rares dont certaines sont uniques dans l'Hexagone.



