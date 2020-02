Une nouvelle étiquette vous permet de savoir où ont été produits vos vêtements

Chacun d'entre nous achète en moyenne neuf kilos de textiles et de chaussures chaque année. Le plus souvent, ces t-shirts, ces pulls et ces jeans viennent de l'autre bout du monde par avion. Pour consommer plus responsable, une toute nouvelle étiquette permet de savoir précisément comment ont été produits ces textiles. Elle affiche le score écologique, allant de A à E, de ces vêtements.



