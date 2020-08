Une restauratrice privée de congé maternité pour avoir repris le travail trop tôt

Le 29 juin dernier, Aurore Lecoin et son mari, déjà parents d'un enfant, accueillent une petite fille. Une arrivée qui bouleverse leur vie, mais moins que la crise sanitaire. Après des mois de fermeture de leur restaurant, le couple se retrouve dans une situation délicate et la jeune maman décide reprendre le travail plus tôt que prévu. Dans l'impossibilité d'embaucher quelqu'un, le couple rouvre donc son restaurant en juin, alors que le terme de la grossesse se profile. "On a rouvert le restaurant trois semaines avant que j'accouche. On n'a pas eu forcément le choix parce qu'après deux mois et demi de confinement, financièrement ça devient très compliqué", dit-elle. Après deux mois et demi de fermeture, le couple n'a eu droit qu'à 1.500 euros tandis qu'il leur restait encore les charges à payer et le RSI reporté.