VIDÉO - Une semaine après l'explosion de la rue de Trévise, les pompiers de Paris acclamés par une foule d'anonymes

Plusieurs immeubles situés aux abords de celui où s'est produit le sinistre sont inaccessibles et le resteront un moment. "Les dégâts matériels sont immenses. Ce sont 25 immeubles qui ont été directement impactés ... Parmi ces 25 immeubles il y en a 7 qui sont déclarés en péril. 700 personnes aujourd'hui qui se retrouvent sans hébergement ou dans un hébergement dégradé, c'est-à-dire sans eau, électricité, ni gaz", a fait savoir cette semaine la maire du 9e arrondissement.





Selon un arrêté signé mercredi par la maire de Paris, et dont l'AFP a pris connaissance, six immeubles sont menacés d'effondrement et trois autres sont également inhabitables jusqu'à nouvel ordre.





La chambre de commerce et d'industrie de Paris a quant à elle dénombré 42 entreprises sinistrées après la violente explosion.