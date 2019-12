Université : des partiels perturbés par les grèves

Les grèves ont eu des conséquences inattendues sur les examens de fin d'année dans les facultés. Plusieurs universités ont décidé d'annuler ou de reporter ces épreuves, les étudiants ne pouvant plus se déplacer et être présents. C'est notamment le cas à Lille, où les "difficultés de transport" ont été prises en compte pour reporter les examens.



