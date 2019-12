"Urbi et orbi" de Noël : le message de Pape François pour le peuple syrien

Comme chaque année, le Pape a adressé sa traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi" ce 25 décembre 2019 devant des milliers de fidèles massés au pied de la Basilique Saint-Pierre de la Cité du Vatican. Le souverain pontife a adressé une attention particulière aux pays qui se trouvent au centre de conflits et tensions, notamment ceux au Moyen-Orient. La veille, l'homélie durant la Messe de la Nativité a mis l'accent sur l'amour gratuit et l'implication de chacun dans le rayonnement de la foi.



