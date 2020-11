Vacances à Arcachon : c'est l'heure de repartir !

Les pieds dans le sable, ce serait presque un dimanche de fin de vacances comme les autres, mais déjà une certaine vague de nostalgie a emmené certains vacanciers. C'est notamment le cas d'une famille, qui a passé quatre jours sur le bassin d'Arcachon, avant de retourner en région parisienne, six heures de route, le coffre plein. Adieu le soleil, l'air iodé, l'heure du grand départ est arrivé.



À la gare d'Arcachon, le moral n'est pas aussi mauvais que ça. Certains pensent même que le confinement ne sera pas aussi dur qu'au mois de mars, avril et mai. Si pour un couple, la tête est déjà dans le travail, pour Charles, elle est encore en vacances. Pour ce dernier, il faut rester positif, bien manger et partager de la bonne humeur. Quelques canelés en guise de souvenir et quelques belles lumières sur l'océan, avant de retrouver un horizon bien plus rétréci.



