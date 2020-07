Vacances après le confinement : un été pas comme les autres

La pandémie a changé nos habitudes de vacances et en premier lieu la destination choisie. Du littoral à l'intérieur des terres, des tendances se dessinent. Dans l'Hérault comme dans le Gard, nos journalistes ont constaté que beaucoup d'entre vous ont conscience des risques et s'adaptent. Face à ces nouveaux comportements, les professionnels du tourisme ne sont pas logés à la même enseigne. Tous comptent sur l'été, l'espoir de limiter les pertes sans précédent de cette année 2020.



