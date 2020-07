Vacances : ces Français qui fuient la foule

Pour éviter la foule sur les plages, de plus en plus de citoyens veulent s'échapper de tout ce monde. Au lieu de rester simplement allonger sur une serviette, ils souhaitent participer à d'autres activités comme des expéditions en canoë ou des visites insolites dans des grottes. Nos journalistes sont allés à la rencontre de ces vacanciers en quête de sérénité.



