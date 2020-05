"Nos vacances en France" : comment trouver de bonnes adresses pour un séjour d'agritourisme

Et si vous faisiez de l'agritourisme cet été ? Pour cela, les sites bienvenue-a-la-ferme.com et accueil-paysan.com proposent des séjours à la campagne, dans des fermes et des lieux de restauration, tout en respectant les règles sanitaires. Le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation référence également de nombreuses bonnes adresses. Dominique Lagrou-Sempère nous en propose quelques-unes.