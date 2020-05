Vacances d’été : la ruée sur les sites de réservations ?

Après le feu vert d’Édouard Philippe, la SNCF a ouvert ce vendredi matin ses réservations pour juillet et pour août. L’affluence était au rendez-vous, tout comme dans les sites de locations. Et le constat est que, les clients ne recherchent pas forcément les mêmes vacances que d’habitude. Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille sont les destinations les plus recherchées.



