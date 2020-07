Vacances : des départs sous contraintes sanitaires

Les départs en vacances se poursuivent dans l'Hexagone malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Des voyages sous contraintes, masqués et à bonne distance. Ce samedi, vous étiez très nombreux dans les gares et les aéroports pour rejoindre votre destination.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.