Vacances en péril : quels recours ?

Un remboursement est-il possible si l'on n'a plus envie de partir et que l'on a déjà réservé un billet d'avion ? Selon Maître Jonathan Elkaim, il n'en est pas question si la compagnie maintien le vol. Toutefois, la taxe d'aéroport peut être remboursée au moyen d'une lettre recommandée. Qu'en est-il de l'annulation des réservations et des locations dans des circonstances exceptionnelles et inévitables ?



Ce dimanche 15 mars 2020, Maître Jonathan Elkaim, dans la chronique "Quels sont vos droits ?", nous explique les différentes modalités de remboursement en cas d'annulation d'une réservation de train, d'avion, d'hôtel ou encore de voiture. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 15/03/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.