Vacances et couvre-feu : quelles règles ?

Les vacances de la Toussaint approchent et la SNCF attend environ cinq millions de voyageurs. La compagnie a d'ailleurs publié un communiqué en disant que les trains seront maintenus malgré le couvre-feu. De ce fait, les trains des vacances et ceux du week-end circuleront très bien et aucune sanction n'est prévue pour les vacanciers. Toutefois, certains dossiers seront à fournir. Lesquels ? Quelles sont les autres règles en vigueur ? Quid des attestations ?



