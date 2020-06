Vacances : les Français ne se bousculent pas encore pour réserver

En juillet, seuls 20% des trains SNCF sont pour l'instant occupés et 8% pour le mois d'août, c'est deux fois moins que l'année dernière à la même période. Même constat pour le secteur de l'hôtellerie et les agences de voyages, qui voient diminuer drastiquement leur réservation. L'hôtellerie de plein air s'en sort un peu mieux, mais il est encore tôt pour dire s'ils rattraperont leur retard du début de saison ou non.



