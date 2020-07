Vacances : pourquoi ils ne partiront pas cette année ?

De nombreux citoyens ont renoncé à partir en vacances cet été. Brigitte Moussart est une aide à domicile de 57 ans. Cette année, son employeur lui a demandé de renoncer à sa pause estivale pour rester auprès des personnes âgées. Pierre Brenat est chauffeur touristique. Il est au chômage partiel depuis le mois de mars. Il ne partira pas non plus faute de moyens. Florian Le Mercier, quant à lui, a trop de travail. Durant l'été, le dirigeant d'entreprise veut compenser le retard lié au coronavirus.



