Vaisselle et petits meubles : le Ritz aux enchères

Après de gros travaux de rénovation, le mythique hôtel du Ritz à Paris a décidé de mettre aux enchères sa précieuse vaisselle à compter de ce samedi. Des assiettes, des verres en cristal qui en ont vu passer du bon monde en plus d'un siècle d'existence. La mémoire et le patrimoine de l'un des hôtels les plus connus au monde sont les plus-values d'une vente unique où linges de maison et art de la table font le bonheur des collectionneurs.



