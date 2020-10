Vallée de la Roya : le secteur du tourisme sinistré

Il va falloir totalement repenser les activités économiques de ces vallées sinistrées des Alpes-Maritimes. C’est le cas pour la Vallée de la Roya, où le secteur du tourisme est durement frappé. Elle fait face à autant d’obstacles au retour de la clientèle : routes effondrées et ponts emportés. Ensuite, les restaurants, les supérettes et les agences bancaires ont été inondés. La piscine qui devait rouvrir, quant à elle, est inutilisable. Puis, le camping, dix chalets et 40 emplacements de tente ont disparu. Mais pour la mairie, ces stigmates pourraient représenter un atout. Elle n’écarte pas le tourisme de catastrophe pour assurer un peu d’activité. Elle espère également remplacer les touristes par des ouvriers qui se chargeront de la reconstruction. Malgré les idées de la municipalité, la rivière, poumon de la vallée, restera défigurée. Et avec elle, le site de canyoning, dont le plus beau d’Europe.



