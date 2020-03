Vanessa se confie sur le deuil difficile de son père, mort du coronavirus

Vanessa a perdu son père en une semaine. Jusque-là en bonne santé, le publicitaire de 70 ans est mort du coronavirus, quelques heures après avoir toussé violemment. La jeune femme a décidé de témoigner. Elle raconte une maladie encore mal connue et un deuil particulièrement difficile dans le contexte de confinement et de distanciation sociale que l'on connaît.



