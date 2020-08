Vélos : le boom du marché de la réparation

La crise sanitaire a fait bondir sa cote. Les ventes de vélos ont plus que doublé depuis le déconfinement. Le gouvernement a mis en place une prime de 50 euros pour la réparation d'un vélo. Les réparateurs sont donc débordés. Mais ces délais très longs dans les ateliers de réparation ont fait fleurir sur les sites des petites annonces de nombreuses offres. Mais la plupart du temps, ces prestations sont réalisées sans être déclarées et ne permettront pas de bénéficier de la prime.



