Vente à emporter, le nouveau business des restaurateurs ?

Depuis deux mois et demi, les 168 000 restaurants que compte la France sont fermés. Un coup de massue pour des millions de salariés et de petits commerces, pour les clients amateurs de bistrots aussi. En attendant la réouverture espérée à partir de lundi, pour nombre d’entre eux, la résistance s’organise. Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à proposer à leurs clients de la livraison et de la vente à emporter. Du restaurant étoilé à la brasserie familiale, comment les restaurateurs se réinventent pour continuer à nous servir ? Question de survie pour certains, révélation pour d’autres, comment la vente à emporter a pu devenir un business à part entière et offrir aux consommateurs, stressés à l’idée de faire leurs courses ou de se retrouver dans un endroit confiné, une nouvelle forme de restauration ?



