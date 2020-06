Ventes, libre-service… : le business de la trottinette électrique en plein boom

Elles se faufilent dans les embouteillages, slaloment sur les trottoirs et font désormais partie de nos paysages urbains. Ce qui n'était qu'un gadget est devenu un moyen de transport pour des millions d'habitants dans les grandes villes. En un an, les ventes de trottinettes électriques ont doublé. Depuis le déconfinement, les trottinettes en libre-service ont aussi repris les chemins du travail. Et pour rester compétitif, les loueurs tentent de simplifier leurs appareils.



