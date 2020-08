Vétusté des ponts : où en sont les travaux en France ?

Chaque jour, le pont des Andelys dans l'Eure supporte le poids de 4 000 véhicules. Cet ouvrage suspendu a besoin d'une rénovation de toute urgence. Pylônes, câbles... Tout doit être remplacé. Le coût total des travaux est estimé à trois millions et demi d'euros, pris en charge par le département.



Une somme impossible à réunir pour les petites communes comme Tigeaux en Seine-et-Marne. Ici le pont est fermé depuis six ans. Le maire doit trouver un million deux cent mille euros. Il a demandé des subventions à l'État qui n'a accepté de débourser qu'un tiers du montant.



Selon le Sénat, 250 millions d'euros par an sont nécessaires pour l'entretien des ponts. L'année prochaine, l'État n'a prévu de débourser qu'un tiers du budget.



