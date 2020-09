Villes : les vélos vont-ils chasser les bus ?

La cohabitation entre les bus et les vélos est parfois difficile dans les villes. À Paris, 50 km de pistes cyclables ont vu le jour, et au moins autant devraient être créées. À chaque fois, elles ralentissent les bus. Ces derniers perdent par exemple 4 minutes sur la rue d’Amsterdam, 7 minutes sur l'avenue de Saint-Ouen. Autre impact des "corona pistes" sur la circulation de ces transports en commun, les demi-tours sont de plus en plus fréquents. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



